Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met minima rond 10 tot 12 graden. Plaatselijk kan er wat nevel ontstaan.

Morgen blijft de wind uit noordoosten tot oosten waaien en voert drogere lucht aan. Mogelijk zien we wat opklaringen en blijven de maxima opnieuw rond 15 à 16 graden.

Zaterdag krijgen we wat meer ruimte voor opklaringen, al zakken de maxima dan wel wat. Echt zonnig wordt het vooral in de loop van de dag.

Zondag neemt de bewolking weer toe en draait de wind naar oosten tot zuidoosten. Vanaf maandag volgen er regenzones.