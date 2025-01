Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en wordt het kouder. Tegen de ochtend kan het kwik dalen tot -1 graad. De wind blijft zwak en draait naar het zuiden of zuidoosten. Nevel en mist kunnen opnieuw opduiken, en die kan lokaal aanvriezen.

Morgen verandert er weinig: het blijft grijs en koud, zonder veel kans op opklaringen. De maxima schommelen opnieuw rond 2 à 3 graden, met een zwakke zuidelijke wind.

Begin volgende week blijft het bewolkt, maar de temperaturen gaan langzaam omhoog. Maandag en dinsdag blijven droog en iets zachter.

Vanaf woensdag verandert het weerbeeld. De kans op regen of buien neemt toe, en zachtere lucht stroomt ons land binnen. Tegen het einde van de week stijgen de temperaturen fors en halen we gemakkelijk 10 graden of meer.