Vandaag blijft het meestal droog, al is een drupje regen niet onmogelijk. De noordwestenwind steekt daarbij iets feller op. Zowel in het binnenland als aan de kust krijgen we maxima van 4 tot 6 graden. Ook vanavond blijft het rustig, maar zijn enkele regendruppels niet uitgesloten. Aan de kust hetzelfde verhaal: geen zon te bespeuren, maar weinig regenval.

Als er regen valt, zal dat vooral morgen zijn. Het gaat dan over lokale buien. Voor de rest veranderd er weinig op zondag: maxima van 6 graden en een matige westelijke wind.