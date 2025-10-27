Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en zacht, met minima rond 10 à 11 graden. Het blijft droog, maar de zuidwind waait opnieuw flink door, vooral langs de kust.

Morgen blijft het overwegend bewolkt, mogelijk droog, met maxima rond 14-15 graden. De matige zuidwind zorgt voor een zachte dag. Ook woensdag lijkt rustig, met opnieuw veel wolken maar geleidelijk stijgende temperaturen tot 15-16 graden en misschien enkele zonnige momenten.

Donderdag trekken zwakke storingen over het land. Er is dan meer kans op een regenbui en de wind blijft uit het zuiden waaien, met maxima iets lager dan de dagen ervoor.