Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Grij­ze dag met veel wol­ken maar wel zacht

Weer

Vandaag blijft het grotendeels bewolkt, al is een lokale zonnestraal niet uitgesloten. Hier en daar kan een lichte regen- of motregenbui vallen, maar veel neerslag valt er niet te verwachten. De maxima liggen rond 14 graden met een stevige zuidelijke wind, vooral aan zee.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en zacht, met minima rond 10 à 11 graden. Het blijft droog, maar de zuidwind waait opnieuw flink door, vooral langs de kust.

Morgen blijft het overwegend bewolkt, mogelijk droog, met maxima rond 14-15 graden. De matige zuidwind zorgt voor een zachte dag. Ook woensdag lijkt rustig, met opnieuw veel wolken maar geleidelijk stijgende temperaturen tot 15-16 graden en misschien enkele zonnige momenten.

Donderdag trekken zwakke storingen over het land. Er is dan meer kans op een regenbui en de wind blijft uit het zuiden waaien, met maxima iets lager dan de dagen ervoor.

Geert Naessens

Meest gelezen

Weer 31 oktober 2025
Weerbericht

Herfstweer houdt aan: wisselvallig weekend met regen en zachte temperaturen op komst
2025 10 26 125956 Vichte Vandercruyssen Rik
Weerbericht

Veel wind en af en toe buien
Weer 29 oktober
Weerbericht

Na een droge ochtend volgen later vandaag opnieuw buien

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden