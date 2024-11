Vanavond en vannacht is het opnieuw bewolkt en nevelig. Het koelt weer af tot rond 8 graden bij een aantrekkende naar noordwest draaiende wind. Tegen de ochtend volgt wat regen.

Morgen kan er in de ochtend op doortocht van een zwak front wat verspreide lichte regen vallen. In de middag is het droger al blijft een bui wel mogelijk. Maxima dan rond 12 graden met een noordelijke wind. Die kan aan zee krachtig worden.

Dinsdag en woensdag is het kouder met een noordoostelijke wind. Op dinsdag kan er nog een bui vallen, woensdag is het droog. De temperaturen gaan er geleidelijk op achteruit.

In de tweede helft van de week is de kans groot dat we weer met enkele grijze dagen te maken krijgen, maar wel met koudere temperaturen dan.