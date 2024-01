Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met wolken en opklaringen en vooral in het noorden en later in de nacht is er kan op winterse buien. Lokale gladheid is mogelijk met in het binnenland minima rond het vriespunt en rond 3 graden aan zee.

Maandag krijgen we vooral in het noorden stijgende neerslagkansen. Het westen en zuidwesten houden het droog. Ook dan is een sneeuwbui mogelijk. Dinsdag en woensdag halen we nog maar een 2-3 graden aan de kust, 1-2 landinwaarts. In de nachten kan het wat vriezen.