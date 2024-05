Ook aan de kust is het nat en regenachtig. De eerste buien vallen daarbij al in de ochtend. We krijgen maxima rond 18-19 graden tijdens de enkele momenten met wat opklaringen, maar meestal liggen de temperaturen lager.

Aan het eind van de middag klaart het dan toch op en wordt het droog met een aantrekkende wind. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond ongeveer 11 graden. Morgen en de dagen erna blijft het onstabiel met vrijwel elke dag perioden van regen of buien.

Morgen blijft alles beperkt tot een enkele bui landinwaarts in de loop van de middag. Aan zee zal het grotendeels of volledig droog zijn. Er staat daarbij een matige zuidwestelijke wind bij maxima van 17 tot 18 graden.