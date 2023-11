Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans motregen. Tegen de ochtend gaat dat aan de Oostkust over in fellere buien. De minima schommelen rond 7 graden bij een aanspannende noordwestelijke wind.

Morgen stijgen de regenkansen opnieuw waarbij intense buien mogelijk zijn. De wind komt dan vanuit het noorden, bij zo’n 8 graden. Aan zee kan de wind aantrekken tot 80 à 90 km/u.