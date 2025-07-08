Vanavond en vannacht is het bewolkt, mogelijk wat nevelig en de wind neemt weer af. De temperatuur daalt tot ongeveer 10 à 12 graden en er kan hier en daar een drupje regen vallen.

Morgen blijft het overwegend grijs tot zwaar bewolkt met een rustig weerbeeld. De maxima liggen rond 16 à 17 graden en de wind draait iets naar noord tot noordoost. Verder verandert er weinig aan het weer.

