Grijs weer zet zich voort, af en toe een korte opklaring
© Jan Demets
Vandaag blijft het, net als de afgelopen dagen, overwegend grijs met nauwelijks zon. Af en toe schijnt er een korte opklaring door. De temperatuur haalt maximum rond 17 graden, met een zwakke wind uit het noorden.
Vanavond en vannacht is het bewolkt, mogelijk wat nevelig en de wind neemt weer af. De temperatuur daalt tot ongeveer 10 à 12 graden en er kan hier en daar een drupje regen vallen.
Morgen blijft het overwegend grijs tot zwaar bewolkt met een rustig weerbeeld. De maxima liggen rond 16 à 17 graden en de wind draait iets naar noord tot noordoost. Verder verandert er weinig aan het weer.
Later volgende week
Dinsdag waait de wind uit het noordoosten en blijft het overwegend grijs met veel wolken. De temperatuur bereikt opnieuw maxima rond 16 à 17 graden, en er verandert weinig aan het weerbeeld.
De rest van de week verloopt rustig met veel wolken. Het blijft overwegend droog, al kan er hier en daar een drupje motregen vallen. De maxima liggen ook de komende dagen rond 16 à 17 graden.