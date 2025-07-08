Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Grijs weer zet zich voort, af en toe een kor­te opklaring

Weer

© Jan Demets

Vandaag blijft het, net als de afgelopen dagen, overwegend grijs met nauwelijks zon. Af en toe schijnt er een korte opklaring door. De temperatuur haalt maximum rond 17 graden, met een zwakke wind uit het noorden.

Vanavond en vannacht is het bewolkt, mogelijk wat nevelig en de wind neemt weer af. De temperatuur daalt tot ongeveer 10 à 12 graden en er kan hier en daar een drupje regen vallen.

Morgen blijft het overwegend grijs tot zwaar bewolkt met een rustig weerbeeld. De maxima liggen rond 16 à 17 graden en de wind draait iets naar noord tot noordoost. Verder verandert er weinig aan het weer.

Later volgende week

Dinsdag waait de wind uit het noordoosten en blijft het overwegend grijs met veel wolken. De temperatuur bereikt opnieuw maxima rond 16 à 17 graden, en er verandert weinig aan het weerbeeld.

De rest van de week verloopt rustig met veel wolken. Het blijft overwegend droog, al kan er hier en daar een drupje motregen vallen. De maxima liggen ook de komende dagen rond 16 à 17 graden.

Geert Naessens

Meest gelezen

Weer
Weerbericht

Minder wind en overwegend droog, later in de week meer zon
Weerfoto
Weerbericht

Tijdelijk wat meer zon
2025 10 10 133105 MOORSLEDE Christine Bentein
Weerbericht

Amper zon en veel grijze wolken, wel 17 graden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2025 09 21 090552 Bellegem Ghislain Van De Meulebroeke

Frissere dagen met kans op buien
Ardooie - Luc Lambert

Bewolkt met enkele buien, later meer zon en stevige wind
Weerfoto wolken regen februari

Overwegend droog, af en toe een bui
2025 08 20 110848 Meulebeke Popelier Ronny

Frisse noordelijke wind houdt temperaturen laag
Wolken

Zonnige start van het weekend, maar wolken en lichte regen op komst
Dijk1

Herstelling winterdijk bij Blankaartbekken bijna klaar
Aanmelden