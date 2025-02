Vanavond en vannacht blijft het bewolkt, winderig en koud, met tegen de ochtend minima rond 2 graden.

Morgen halen we 8 graden. Er blijft een koude noordoostelijke wind staan met veel wolken en misschien wat lichte regen. In de loop van de dag krijgen we iets beter weer, een enkele opklaring is mogelijk.

Zondag is het droog met wat minder wind en geleidelijk aan misschien ook wel enkele voorzichtige opklaringen. We halen dan 7 graden.

Maandag halen we maar 4 graden meer. Het is dan bewolkt en droog.