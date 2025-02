Vanavond en vannacht is het droog, maar zwaarbewolkt tot betrokken met minima rond een 8-9 graden.

Morgen is het weer droog en breekt de zon door, al zijn er zeker ook nog veel wolken. Dat levert een vrij aangename dag op met maxima rond een 15-tal graden en een matige zuidenwind.

Zaterdag trekt een volgende storing in de ochtend binnen met bewolking en wat lichte regen. In de middag is het droger met geleidelijk wat opklaringen al blijft er wel kans op een bui.

Zondag is het eerst nog vrij zonnig met brede opklaringen. Gaandeweg krijgen we meer bewolking en dan nadert een volgende storing met regen. Het is dan 12 graden.