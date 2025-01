In het weekend is het droog met zonnige perioden. Dat kunnen morgen flinke zonnige perioden worden al is er nog steeds een klein gevaar op hardnekkige nevel of mist. Maxima rond 6 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind.

In de nachten is het koud met overal vriestemperaturen. Zondag overdag zien we ook weer veel zon al is er ook een ander scenario met nevel en lage wolken.