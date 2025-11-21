7°C
Weerbericht
West-Vlaanderen

Grijs met af en toe wat regen, tem­pe­ra­tu­ren stijgen

2025 11 25 112152 MOORSLEDE Christine Bentein

Moorslede © Christine Bentein

Vandaag blijft het overwegend grijs, met nu en dan wat lichte regen. De temperaturen starten rond 6 à 7 graden en stijgen tegen de avond naar 8 à 9 graden. De zuidelijke wind neemt daarbij geleidelijk in kracht toe.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe lichte regen, al komen er ook droge perioden voor. Tegen de ochtend klimt het kwik verder naar zo’n 10 graden.

Morgen wordt het zachter, met maxima rond 11 à 12 graden. Het is vaak bewolkt met nu en dan wat lichte regen, maar er zijn ook langere droge periodes.

Ook zaterdag domineren de droge perioden. Pas tegen de avond of nacht schuift een zwakke regenzone binnen. Zondag blijft het wisselvallig met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Op beide dagen halen we vlot een tiental graden.

Geert Naessens

