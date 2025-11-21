Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe lichte regen, al komen er ook droge perioden voor. Tegen de ochtend klimt het kwik verder naar zo’n 10 graden.

Morgen wordt het zachter, met maxima rond 11 à 12 graden. Het is vaak bewolkt met nu en dan wat lichte regen, maar er zijn ook langere droge periodes.

Ook zaterdag domineren de droge perioden. Pas tegen de avond of nacht schuift een zwakke regenzone binnen. Zondag blijft het wisselvallig met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Op beide dagen halen we vlot een tiental graden.