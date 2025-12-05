10°C
West-Vlaanderen

Grijs, maar droog en zacht

Vandaag wordt net als gisteren ook weer grotendeels of volledig grijs. Er is weinig tot geen ruimte voor de zon en het kan ook weer wat nevelig zijn. De maxima lopen daarbij op tot ongeveer een 11-tal graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Het is droog.

Vanavond en vannacht klaart het wel wat op en koelt het iets meer af tot 6-7 graden. Echter zien we later in de nacht dan wel de vorming van nevel en mist.

Morgen zijn er in de loop van de dag toch wat bredere opklaringen. Het wordt een 11-12 graden waarmee we dus een reeks zachte dagen verder zetten.

Zondag blijft het naar alle waarschijnlijkheid weer grijs. Er is dan weer amper of geen ruimte voor opklaringen terwijl het dan ook een paar graden koeler zal blijven. We raken mogelijk niet tot aan 10 graden. De wind waait daarbij zwak uit het zuidwesten.

Maandag is ook een meest grijze en bewolkte dag met weer wat hogere maxima. 

Geert Naessens

