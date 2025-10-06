Vanavond en vannacht is het bewolkt, mogelijk wat nevelig en de wind neemt af. Het wordt minimaal ergens rond 10 tot 12 graden. Er kan een drupje vallen.

Ook morgen is er veel bewolking mogelijk met maxima rond 16 tot 17 graden. Woensdag wordt de wind noordoost met opnieuw veel wolken en dezelfde maxima. Ook de rest van de week verloopt rustig met veel wolken en het blijft zo goed als droog.