West-Vlaanderen

Grijs, grij­zer, grijst… amper tot geen zon vandaag

Ooigem bewolkt weer

Ooigem ©Jan Vermeulen

Ook vandaag zien we weer veel grijs en amper of geen zon. De maxima zitten rond 17 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke hoek. Vooral deze ochtend is er kans op een drupje motregen.

Vanavond en vannacht is het bewolkt, mogelijk wat nevelig en de wind neemt af. Het wordt minimaal ergens rond 10 tot 12 graden. Er kan een drupje vallen.

Ook morgen is er veel bewolking mogelijk met maxima rond 16 tot 17 graden. Woensdag wordt de wind noordoost met opnieuw veel wolken en dezelfde maxima. Ook de rest van de week verloopt rustig met veel wolken en het blijft zo goed als droog.

Geert Naessens

