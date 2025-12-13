12°C
West-Vlaanderen

Grijs en zacht weer met af en toe een drup­pel regen

Weer 16 december

Westende © Ludo Coulier

Vandaag is het overwegend bewolkt en blijft het zacht, met maxima rond 11 à 12 graden. Af en toe kan er een lichte regenbui vallen, vooral vanochtend vroeg en later vanmiddag, door een storing die dicht in de buurt zit. De zuidelijke wind waait zwak tot matig.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en nevelig. De minima zakken naar 6 à 7 graden tegen de ochtend.

Morgen blijft het grijs en bewolkt, met een kleine kans op een korte opklaring. Het blijft zacht, rond 11 à 12 graden, en de wind is minder aanwezig.

Ook de rest van de week blijft het overwegend grijs en zacht, met weinig regen of hoogstens wat gemiezer. Enkel donderdag of vrijdag kan een iets actiever front tijdelijk lichte regen brengen. Zaterdag en zondag koelt het geleidelijk iets af, maar er blijven veel wolken. 

Geert Naessens

