Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en nevelig. De minima zakken naar 6 à 7 graden tegen de ochtend.

Morgen blijft het grijs en bewolkt, met een kleine kans op een korte opklaring. Het blijft zacht, rond 11 à 12 graden, en de wind is minder aanwezig.

Ook de rest van de week blijft het overwegend grijs en zacht, met weinig regen of hoogstens wat gemiezer. Enkel donderdag of vrijdag kan een iets actiever front tijdelijk lichte regen brengen. Zaterdag en zondag koelt het geleidelijk iets af, maar er blijven veel wolken.