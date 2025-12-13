Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. De minima liggen rond 7 à 8 graden. Tegen de nacht is lokaal wat lichte regen mogelijk.

Morgen blijft het grijze weerbeeld aanhouden. Verspreid over de dag kan hier en daar wat lichte regen vallen. De temperaturen klimmen naar 10 tot 12 graden, bij een stevige zuidelijke wind.

Ook vrijdag verandert er weinig: veel wolken, kans op lichte neerslag en aanhoudend zachte temperaturen.

In het weekend wordt het zaterdag mogelijk iets minder zacht. Zondag lopen de temperaturen opnieuw op tot 11 à 12 graden. Dat lijkt voorlopig de laatste zachte dag te worden, want volgende week draait de wind naar het oosten tot noordoosten en stroomt er stilaan koudere lucht binnen.