Grijs en bewolkt met af en toe een opklaring

Vanavond en vannacht is het bewolkt, mogelijk wat nevelig en de wind neemt af. De minima zakken naar 10 tot 12 graden.

Ook in het weekend is er veel bewolking mogelijk. Het blijft rustig bij maxima rond 16 tot 17 graden. In de nachten koelt het telkens af tot rond een graad of 10.

Na het weekend zou de wind wat meer noordelijk worden en komt er geleidelijk wat koelere lucht binnen. Het wordt dan droger met meer zon.