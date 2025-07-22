Vanavond en vannacht blijft het rustig weer. Al snel krijgen we opnieuw te maken met nevel en mist, samen met lage wolken. Tegen de ochtend zakken de temperaturen naar 3 tot 5 graden.

Morgen is het dan weer bewolkt met maxima die lager liggen en een krachtigere wind. De zon krijgt nauwelijks een kans om door te breken.

Maandag neemt de kans op opklaringen opnieuw toe. De temperaturen lopen dan weer op tot rond 11 graden. Het blijft vrij rustig met een matige zuidwestelijke wind. Dinsdag en vermoedelijk ook de rest van de week blijft het zacht maar grijs.