Grijs begin, maar af en toe zon met zachte temperaturen
Zwevegem ©Rik Vandercruyssen
Vandaag begint de dag grijs, maar in de loop van de dag komen er opklaringen opzetten. Die kunnen lokaal zelfs vrij breed uitvallen. De temperaturen klimmen daarbij tot zo'n 11 graden. Er staat een zwakke wind die eerst uit het westen waait en later naar het zuidwesten draait.
Vanavond en vannacht blijft het rustig weer. Al snel krijgen we opnieuw te maken met nevel en mist, samen met lage wolken. Tegen de ochtend zakken de temperaturen naar 3 tot 5 graden.
Morgen is het dan weer bewolkt met maxima die lager liggen en een krachtigere wind. De zon krijgt nauwelijks een kans om door te breken.
Maandag neemt de kans op opklaringen opnieuw toe. De temperaturen lopen dan weer op tot rond 11 graden. Het blijft vrij rustig met een matige zuidwestelijke wind. Dinsdag en vermoedelijk ook de rest van de week blijft het zacht maar grijs.