Morgen is de warmste dag van de week. Er is veel zon en dan is tot 18 graden mogelijk. Er hangen wel nog wat sluierwolken. Een zuidenwind voert nog zachte lucht aan. Aan de kust kan er een zeebriesje opsteken in de namiddag.

Donderdag is een overgangsdag. Het is nog droog tot de avond, maar wel een stukje frisser, nog 14 graden.

Vrijdag is waarschijnlijk ook nog droog overdag, maar de bewolking neemt toe. De wind voert weer zachtere lucht aan met maxima van 15 graden en meer. Tegen de avond zou het dan wel gaan regenen.