Vanavond en vannacht neemt de wind af in kracht en volgen er nog enkele buien. Het is dan 7 graden.

Morgen moeten we eerst nog enkele buien verwerken, maar daarna volgt er droger weer. Het is dan 11 graden. In de nacht naar vrijdag is er kans op nachtvorst aan de grond.

Verder in de week en tegen het weekeind wordt het weer minder warm, maar ook rustiger met minder wind. Het lijkt grotendeels droog te blijven met minder wind die naar het zuidoosten draait en later zelfs zuid wordt.

Zaterdag en zondag schijnt geregeld de zon bij maxima tussen 6 en 8 graden.