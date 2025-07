Vandaag is het minder warm met wat bewolking. Dat wordt gaandeweg de dag meer met verspreide regen of buien, mogelijk een onweersklap daarbij. Het wordt voor de regen nog 21 tot 25 graden, overdag halen we tussen 19 en 22 graden met een matige zuidwestelijke wind. Eind van de middag klaart het weer op.