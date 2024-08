Vanavond en vannacht is het droog met minima rond een 14-tal graden.

Morgen is het droog. We hebben dan met opnieuw veel zon zelfs weer maxima die weer een graadje hoger gaan zitten. Geen buien meer.

Zaterdag kan er welk wat regen of een bui vallen, zondag is het droog. Ook weer met telkens maxima vooraan de 20 graden of een stuk daarboven.

Begin volgende week krijgen we waarschijnlijk weer een paar warmere dagen met weer hogere maxima. De zomer is dus zeker niet gedaan al zijn de stralende dagen van gisteren en eergisteren er voorlopig wel niet meer bij.