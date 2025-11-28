8°C
Gelei­de­lijk aan meer opkla­rin­gen, bij 8 graden

2025 12 02 164508 Middelkerke Fleur Buysschaert

Foto Fleur Buysschaert

Vandaag start grijs, maar geleidelijk aan breekt de zon af en toe door. Het blijft droog, bij een graad of 8. De wind is minder krachtig en komt uit het zuiden.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking weer toe bij minima rond 6 graden. Het blijft droog.

Morgen noteren we opnieuw maxima rond 8 graden. Het gaat in de loop van de dag wel wat regenen en er is ook weer meer wind uit het zuidoosten.

Vrijdag is het, op wat gedruppel na, droog. We halen dan 7 graden, en ook dan staat er vrij veel wind.

In het weekend neemt de kans op wat neerslag weer toe. Het wordt dan zachter. Zaterdag halen we 11 graden, zondag 13.

Geert Naessens

