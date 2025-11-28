Vanavond en vannacht neemt de bewolking weer toe bij minima rond 6 graden. Het blijft droog.

Morgen noteren we opnieuw maxima rond 8 graden. Het gaat in de loop van de dag wel wat regenen en er is ook weer meer wind uit het zuidoosten.

Vrijdag is het, op wat gedruppel na, droog. We halen dan 7 graden, en ook dan staat er vrij veel wind.

In het weekend neemt de kans op wat neerslag weer toe. Het wordt dan zachter. Zaterdag halen we 11 graden, zondag 13.