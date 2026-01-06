Vanavond en vannacht blijven de wolken overheersen en trekken er regenbuien over de regio. De minima blijven hoog en zakken niet onder 8 à 9 graden.

Ook morgen blijft het grijs, met de passage van een weinig actieve regenzone. De temperaturen schommelen dan tussen 8 en 10 graden. Donderdag verloopt gelijkaardig: veel bewolking, af en toe wat regen en opnieuw zachte maxima tot rond 10 graden.

Ook de rest van de week verandert er weinig aan het weerbeeld. Het blijft zacht met temperaturen tussen 8 en 10 graden en van tijd tot tijd trekken regenzones door, bij een aanhoudende zuidwestenwind.