Geen win­ter­weer meer: zach­te tem­pe­ra­tu­ren en gere­geld regen tot het weekend

Weer 13 januari 2026

Wenduine © Ronny Vermeiren

Vandaag blijft het zacht en overwegend bewolkt. De temperaturen lopen op tot 10 à 11 graden, bij een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind. Vooral later in de namiddag kan er hier en daar wat regen vallen.

Vanavond en vannacht blijven de wolken overheersen en trekken er regenbuien over de regio. De minima blijven hoog en zakken niet onder 8 à 9 graden.

Ook morgen blijft het grijs, met de passage van een weinig actieve regenzone. De temperaturen schommelen dan tussen 8 en 10 graden. Donderdag verloopt gelijkaardig: veel bewolking, af en toe wat regen en opnieuw zachte maxima tot rond 10 graden.

Ook de rest van de week verandert er weinig aan het weerbeeld. Het blijft zacht met temperaturen tussen 8 en 10 graden en van tijd tot tijd trekken regenzones door, bij een aanhoudende zuidwestenwind.

Geert Naessens

