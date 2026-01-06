Geen neerslag, wel stevige bewolking
Moorslede - © Christine Bentein
Vandaag start koud met in onze regio minima tussen 2 en 3 graden onder nul. Dat zal voorlopig de laatste nachtvorst zijn. Overdag worden de temperaturen langzaam positief naar 1 à 2 graden tegen de avond. Eerst is het nog vrij zonnig, maar de bewolking neemt toe en vanmiddag raakt het zwaar bewolkt. De zuidelijke wind spant daarbij langzaam aan.
Vanavond en vannacht volgt regen en loopt er veel zachtere lucht binnen. Tegen de ochtend wordt het 4 tot 6 graden. De wind spant aan, zeker aan de kust en wordt het vrij krachtig. De winter verdwijnt dan zonder verdere ongemakken volledig uit onze regio.
Geert Naessens