Vandaag start koud met in onze regio minima tussen 2 en 3 graden onder nul. Dat zal voorlopig de laatste nachtvorst zijn. Overdag worden de temperaturen langzaam positief naar 1 à 2 graden tegen de avond. Eerst is het nog vrij zonnig, maar de bewolking neemt toe en vanmiddag raakt het zwaar bewolkt. De zuidelijke wind spant daarbij langzaam aan.

