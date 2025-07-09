Vanavond en vannacht is het ook bewolkt met zachte minima rond 10-11 graden en een zuidelijke wind die weer wat in kracht afneemt.

Ook morgen is het meest grijs met zachte maxima rond 15 graden en af en toe een korte opklaring.

In de tweede helft van de week kan het nog wat zachter worden met later ook weer kans op een buitje of eens wat regen. Vooral donderdag kan het nog erg zacht worden.

Tegen vrijdag en in het weekeind lekt er waarschijnlijk koelere lucht binnen en kan het een aantal graden koeler worden. Ook de neerslagkansen nemen dan toe.