Ergens halfweg de ochtend komt de sneeuw de provincie binnen via het zuiden en trekt dan langzaam noordwaarts. Ten zuiden van de lijn Poperinge-Waregem kan 3à4 cm vallen met maximaal 5 langs de Franse grens. Centraal in de provincie is dat 1à3 cm. Aan zee en in het noorden een hoogstens besuikerd landschap met 0 tot 1 cm. Let wel: we halen maar hoogstens 0 graden, dus wat valt, kan blijven liggen met overal kans op gladde wegen.

Vanavond wordt het weer droog. In de nacht is het opnieuw koud met minima van 1 graad aan zee tot -1 landinwaarts. Aan de kust kunnen later weer nieuwe winterse buien vallen.

Morgen zijn er verspreid over de dag winterse buien mogelijk. Die kunnen intens zijn. Het is koud met 3à4 graden aan de kust tot 2 graden elders. Tijdens buien is dat minder.

Vrijdag is een droge dag met een zuidwestelijke wind die nog steeds koude lucht aanvoert met maxima rond 2 tot 4 graden. Het kan in de nacht naar zaterdag zelfs nog vrij fors vriezen met 4-5 graden nachtvorst.

Ook zaterdag is nog koud, maar zondag verovert hele zachte lucht onze provincie opnieuw.