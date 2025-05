Vanavond en vannacht blijft het winderig en wisselend tot zwaar bewolkt. De minima zakken tot zo’n 8 graden. Ook dan is een plaatselijk buitje niet uitgesloten.

Ook morgen blijft het fris met gelijkaardige temperaturen. Wolken, zon en een verdwaalde drup wisselen elkaar af, terwijl de storende noordenwind aanhoudt. Aan zee blijft die vrij krachtig blazen.

Woensdag krijgen we opnieuw veel wind, maar dan met minder wolken en meer zon. De maxima blijven hangen tussen 13 graden aan zee en 15 graden in het binnenland. Vanaf donderdag zit er opnieuw stijging in de temperatuur. Tegen het einde van de week halen we mogelijk opnieuw 20 graden of meer.