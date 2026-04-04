Vanavond en vannacht wordt het rustiger met een afwisseling van wolken en opklaringen. Tegen de ochtend dalen de temperaturen naar minima rond 6 tot 8 graden.

Morgen wordt het opnieuw zachter. We halen dan 15 tot lokaal 17 à 18 graden, met in de voormiddag nog vrij zonnig weer. In de namiddag neemt de bewolking toe en later volgt regen.

Ook zondag en maandag blijft het wat wisselvallig, met maxima rond 13 tot 15 graden. Een bui is mogelijk, al valt die zeker niet overal uit de lucht. Later in de week lijkt het opnieuw zachter te worden en blijft het grotendeels droog.