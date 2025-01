Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken met minima opnieuw rond het vriespunt. Er is ook kans op nevel en zelfs mist. Morgen draait die naar zuid tot zuidwest en wordt geleidelijk iets minder koude lucht aangevoerd. Er is veel bewolking. Maxima rond 4-5 graden en het is dan droog.

Dinsdag lopen de maxima wat op richting een 7-8 graden met veel wolken, soms een streepje zon. De rest van de week blijft het rustig en droog, maar een naar zuidwest draaiende wind voert dan progressief zachtere lucht aan waarbij de nachtvorsten grotendeels verdwijnen al kan het kwik tijdens een opklaring toch wel weer naar dat nulpunt zakken tegen de ochtend.

KUST:

Vandaag is een rustige dag met eerst nog een enkele bui en maxima dan 4-5 graden. De wind waait daarbij zwak uit het noorden.

Vanavond en vannacht is het droog met veel wolken, nevel en mist en minima rond 2 graden. Aan de grond kan het vriezen en gladheid is dus mogelijk. Morgen wordt een rustige dag met veel wolken en maxima dan rond 4-5 graden bij een erg zwakke zuidelijke wind.