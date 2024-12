Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met wat gemiezer en minima rond een graad of 5-6. Die lopen dan wel op naar de ochtend toe bij een wat aantrekkende zuidwestelijke wind. Maandag en dinsdag gaan we naar 9 tot 10 graden, maar ook die dagen verlopen zwaar bewolkt tot betrokken. Morgen is het daarbij meest droog al is wat lichte motregen eerst nog wel mogelijk. In de middag is er eerder kans op een spaarzame opklaring.

Dinsdag krijgen we weer veel wolken met enkele opklaringen, maar gaandeweg neemt de bewolking en ook de wind verder toe. De oudejaarsnacht verloopt zacht en droog met redelijk wat wind. Woensdag, op nieuwjaar, zou het geleidelijk kunnen gaan regenen. Nadien lijkt het kouder te worden met mogelijk een licht winterse periode.

KUST:

Vandaag is er weer veel bewolking, maar een aantrekkende zuidwestelijke wind voert zachtere lucht aan met maxima tegen het eind van de middag rond 7 graden. Daarbij valt er wat lichte regen of motregen.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met kans op wat gemiezer bij minima rond 6 graden, die lopen dan verder op tegen de ochtend. Ook morgen is een meest grijze dag al kan er later toch wel een korte opklaring voorkomen bij maxima dan rond 9 graden en met meer wind uit het zuidwesten erbij.