Vanavond en vannacht is het droog met een mix van wolken en opklaringen. Minima rond 6 tot 9 graden.

Morgen wordt het wat stabieler en droog met oplopende temperaturen. Het kwik haalt zo’n 16 tot 17 graden.

Ook zondag is een grotendeels droge dag, al is er kans op een enkele drup regen. Er zijn duidelijk meer wolken bij maxima dan rond 17-18 graden.

Maandag is er ook kans op regen of een bui maar vanaf dinsdag wordt het weer voor een langere periode droger. We krijgen veel zon en later op de week komen opnieuw zomerse maxima in het vooruitzicht.