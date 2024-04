De wind wordt vandaag noordwest tot west bij een mix van wolken, zon en nog een enkele bui in de ochtend. Vanmiddag kan het gaan regenen. Ook vandaag is het koel met maxima rond 10 graden.

Vanavond is het regenachtig. Ook vannacht kan er wat regen vallen bij

minima rond een 7 graden. Tegen de ochtend wordt de wind oost tot

zuidoost en komt zachtere lucht binnen.



Morgen halen we dan al een 12-13 graden bij vooral in de middag weer perioden met regen of felle buien.