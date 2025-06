Vandaag krijgen we te maken met wisselvallig en fris weer. De dag start nat, met vooral in de voormiddag regelmatig regen. In de namiddag blijft het bij enkele buien, naar de avond toe wordt het geleidelijk droger. Warm wordt het niet: met maxima van 17 tot 18 graden blijft het koel voor de tijd van het jaar. Ook staat er een krachtige wind die later vandaag toeneemt.