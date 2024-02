Ook vanavond is er sprake van een actieve buienlijn met intense neerslag. Hagel of een donderklap is mogelijk. In de nacht wordt het droog met wat opklaringen en tegen de ochtend halen we een graad of 4.

Morgen zal droger verlopen, al kan er dan in de late middag toch een regenzone naderen. In de nacht naar maandag regent het lang en intens en ook overdag is het dan nog lang regenachtig en koud met amper 6-7 graden en een noordoostelijke wind.