De warmste lucht van de Benelux zit vandaag in onze Westvlaamse provincie met maxima die in de late middag in het zuiden van de provincie naar 36 tot 37 graden zouden kunnen oplopen of nog iets meer. Ook aan zee is het vandaag tropisch warm met 31 tot 33 graden. Verder zien we in het noorden van de provincie maxima tot rond 33 graden, elders rond 34 à 35 graden. Het voelt daarbij benauwd aan doordat het ook erg vochtig is met veel zon en een matige zuidoostelijke wind.

Tegen de avond volgt de afkoeling in de vorm van een plots naar west draaiende wind die fors aantrekt en minder warme lucht zal binnenblazen. Eventueel vormt zich daarbij een lokale regen- of onweersbui. In de nacht is het droog en rustig met erg hoge minima van 19 graden of meer.

Ook morgen zal nog een warme zomerdag kunnen worden, maar dan zou gaandeweg de dag de kans op regen- of onweersbuien wel toenemen. Het wordt nog altijd tussen 24 en 28 graden.

Woensdag is het wat wisselvalliger met kans op een verspreide bui doorheen de dag en maxima dan tussen 21 graden aan zee tot 24 elders.

Donderdag is het opnieuw zonnig en warm met weer wat hogere maxima en volop zonneschijn.