Naar de avond toe zal de bewolking sterk toegenomen zijn, en dat zal voor felle regen- en onweersbuien zorgen. Het blijft ’s nachts erg zacht, tot 17 graden.

Morgen is het eerst bewolkt, later wordt het zonnig. De maxima zijn wat gedaald, we halen nog 23 graden.

Dat is eigenlijk ook het weerbeeld voor donderdag en vrijdag: behoorlijk zonnig weer en maxima rond 23 graden.

Zaterdag doen we daar nog een graadje bij.