Vanavond en vannacht is het bewolkt. Na middernacht volgt er regen bij minima rond 12 graden.

Morgen halen we net geen 20 graden, maar dan komen we in erg onstabiel weer terecht, en dat betekent geregeld perioden met regen en buien.

Ook het weekend wordt onstabiel met kans op regen en stevige buien, zelfs met onweer. Ook dan halen we net geen 20 graden. Het waait ook stevig uit het zuidwesten.

Maandag krijgen we gelijkaardig weer.