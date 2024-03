Vandaag is het eerst grotendeels droog met ook wat hogere temperaturen en zon. Dat kunnen zelfs brede opklaringen zijn met flink wat zon. Daarbij kunnen we zelfs naar 15-16 graden gaan. Aanvankelijk is het droog, maar tegen en vanaf halfweg de middag neemt de kans op een bui toch weer toe. Dat kunnen felle buien worden, zelfs met een klap onweer.