Vanavond en vannacht is het bewolkt met minima rond 3à4 graden. Later in de nacht lopen de temperaturen weer wat op. Het zou droog moeten blijven al is een druppeltje later in de nacht niet onmogelijk.



Morgen zijn er de hele dag veel wolken. Het kan dan alweer 10 tot zelfs 12 graden worden. Ook een drupje regen is in de loop van de dag niet uitgesloten.

Donderdag neemt de bewolking verder toe en wordt het regenachtig of vallen er enkele verspreide buien. De maxima lopen op tot een graad of 12.

Vrijdag wordt alweer een echte regendag. Het is wel zacht met maximum 12 graden en een goed doorstaande zuidelijke wind.