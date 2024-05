Vanavond valt er nog een bui, maar die trekt snel weg en dan wordt het overal droog bij een wisselende bewolking en minima rond 14 graden.

Ook morgen is het onstabiel weer met veel wolken en kans op regen of buien, mogelijk vergezeld van onweer. We halen maxima tussen 18 en 20 graden.

Woensdag is er nog wat regen in de ochtend en misschien een enkele bui in de namiddag, bij een matige zuidwestelijke wind en maxima rond 18 graden.

Ook donderdag en vrijdag halen we een 18-tal graden met op beide dagen kans op een plaatselijke bui of wat regen.