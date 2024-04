In de avond en nacht naar morgen gaat het regenen. De minima zitten dan op zo’n 6 graden.

Morgen krijgen we geregeld buien over ons heen, en die kunnen fel zijn, met hagel en onweer. Het waait stevig uit het noorden met uitschieters tot rond 50-60 km per uur, bij maxima tot 9 graden.



Ook donderdag krijgen we waarschijnlijk wat regen, bij 11 graden. Vanaf dan wordt het zachter.

Vrijdag draait de wind naar het zuidwesten en kan het 13 graden worden. Er kan wat regen vallen.

In het weekend komt de wind uit het zuiden tot zuidwesten. Zaterdag halen we 18 graden. De kans op een enkele bui blijft.