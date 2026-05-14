Vanavond en vannacht is het droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima daarbij rond 10 graden.

Morgen is het droog al valt een enkele bui niet uit te sluiten. We krijgen af en toe de zon te zien en de maxima lopen op en halen tussen de 18 en 22 graden.

Vrijdag krijgen we meer zon en hogere maxima van 23 tot 25 graden.

Ook zaterdag is een mooie zomerse dag met 23 graden en meer. In de loop van de dag komen er wel meer wolken opzetten. Zondag krijgen we gelijkaardig weer.