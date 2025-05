Vanavond en vannacht wordt het rustiger. De wind valt grotendeels weg, maar de bewolking blijft overheersen. Tegen de ochtend zakt het kwik naar zo’n 10 graden.

Morgen is het in de ochtend nog licht wisselvallig met kans op wat lichte neerslag, maar tegen de middag blijft het droog. De wind trekt opnieuw aan en wordt aan zee vrij krachtig. De temperatuur loopt op tot rond de 19 graden.

Vrijdag blijft het droog en rustiger. Aan zee halen we zo’n 20 graden, verder landinwaarts wordt het enkele graden warmer.

Zaterdag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe in de tweede helft van de dag. De wind draait naar het noordwesten, waardoor het aan zee duidelijk frisser is dan in het binnenland. Daar stijgt het kwik tot 20 à 22 graden, aan de kust blijft het bij 18 à 19 graden.