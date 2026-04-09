Aanmelden
Weerbericht

Eerst veel zon, maar bewol­king neemt snel toe

Foto Lieven Massez

Vandaag is er eerst veel zon en halen we 17 graden. De bewolking neemt in de loop van de dag wel toe en naar de avond toe kan er zelfs een drupje regen vallen.


Morgen is het zwaar bewolkt en kan er af en toe een bui vallen. Ook dan halen we 17 graden.

Vrijdag is het licht wisselvallig met nog altijd kans op een drupje regen en maxima rond 16 graden.

Zaterdag komt er meer bewolking met buien vanaf het westen, eventueel met onweer. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden.

Zondag en begin volgende week wordt het frisser. Het blijft overwegend droog met zon, wolkenvelden en temperaturen tot hooguit 15 graden.

Geert Naessens

Meest gelezen

Weer
Weerbericht

Zwaarbewolkt weer bij 15 graden met kans op lokaal felle buien
Wind - Nieuwpoort
Weerbericht

Frisse en bewolkte start van de dag, later breekt de zon door
Weer
Weerbericht

Zonnige start bij 23 graden, later meer wolken en kans op een bui

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden