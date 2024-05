Vandaag zitten we eerder rond 16-17 graden landinwaarts. Aan de kust rond de 14 graden. De dag start met veel zon, maar er komen snel stapelwolken die worden gevolgd door buien. De buien kunnen fel zijn en met onweer. De wind zit in een zuidelijke hoek en waait zwak tot matig, maar is wel verstoord in de omgeving van buien.

Vanavond en vannacht is het eerst nog nat met mogelijk flinke buien of wat regen. Later in de nacht wordt het droog en klaart het op. Minima tegen de ochtend rond 6 tot 8 graden. Het kan wat nevelig worden.

Morgen is nog een graadje meer mogelijk met opnieuw een mix van wolken en opklaringen. Overdag is het meestal droog, maar de bewolking neemt toe en de dag eindigt met regen.

Maandag is nog een erg wisselvallige dag met perioden van regen en buien. De wind draait naar het noordoosten en het is koel met maxima van 13 tot 15 graden. Na maandag wordt het droger, zachter en zonniger.