Eerst sneeuw, maar het dooit nog in de voormiddag

Vanavond en vannacht is het meestal droog hoewel een buitje niet onmogelijk is. Pas op: landinwaarts kan het weer licht vriezen met alweer gladde wegen tot gevolg.

Morgen overdag is het bewolkt en in de namiddag volgt regen, bij positieve maxima rond 3 graden.

Vrijdag valt er veel regen en is er ook veel wind. Die kan stormachtig worden aan de kust. De maxima zitten dan rond de 5 graden.

Zaterdag en zondag keert de kou terug en kan het weer gaan vriezen, zondag mogelijk ook overdag. Het is dan wel droog met veel zon.