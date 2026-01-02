Eerst sneeuw, maar het dooit nog in de voormiddag
Vandaag valt er eerst sneeuw in de ochtendspits. Dat kan landinwaarts om enkele cm gaan die tijdelijk blijft liggen. Aan zee is er minder sneeuw, maar ook daar wordt het wel wit. In de loop van de ochtend al wordt het snel droog en loopt er zachtere lucht binnen waardoor het gaat dooien. We halen tussen 4 en 6 graden, bij een sterke zuidelijke, later zuidwestelijke en uiteindelijk westelijke wind.
Vanavond en vannacht is het meestal droog hoewel een buitje niet onmogelijk is. Pas op: landinwaarts kan het weer licht vriezen met alweer gladde wegen tot gevolg.
Morgen overdag is het bewolkt en in de namiddag volgt regen, bij positieve maxima rond 3 graden.
Vrijdag valt er veel regen en is er ook veel wind. Die kan stormachtig worden aan de kust. De maxima zitten dan rond de 5 graden.
Zaterdag en zondag keert de kou terug en kan het weer gaan vriezen, zondag mogelijk ook overdag. Het is dan wel droog met veel zon.