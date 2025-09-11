Vanavond en vannacht is het rustig en helder met minima die tegen de ochtend dalen naar een 11-12 graden. De wind neemt af, maar verdwijnt niet volledig.

Morgen is het zomers warm met 25 graden en meer. Een zuidelijke wind voert dan erg warme lucht aan met veel zon. Mogelijk noteren we hier en daar zelfs 26 tot 27 graden. De wind neemt af, maar blijft toch matig waaien.

Zaterdag wordt het ook nog zomers warm. Mogelijk is het ook nog een échte zomerdag met zomerse maxima, maar mogelijk komen er tegen de avond al buien opzetten. Het koelt ook af in de loop van de middag.

Zondag is het een stuk koeler: nog amper 20 graden met wolken en opklaringen en kans op een enkele bui. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog.