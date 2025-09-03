23°C
Aanmelden
Weerbericht

Eerst nog wat zon, dan meer wol­ken en (fel­le) buien

2025 09 09 131231 Brugge Lieven Massez

Foto Lieven Massez

Vandaag start met brede opklaringen, maar gaandeweg duiken er meer wolken op. Na de middag vallen er enkele buien en die kunnen fel zijn. We halen 23 graden bij een stevige zuidenwind.

Ook vanavond en vannacht is het wisselvallig met wat verspreide buien. De temperaturen zakken naar 13 graden.

Ook morgen trekt er een storing door de provincie met wat regen of een bui. Het wordt dan nog een graad of 20.

Vrijdag is het weer grotendeels droog, bij opnieuw 20 graden. Maar zaterdag neemt de kans op regen of buien weer toe. We halen de kaap van de 20 graden niet meer.

Ook zondag moeten we tevreden zijn met 18 graden en met af en toe wat regen of buien.

Geert Naessens

Meest gelezen

Bavikhove weer
Weerbericht

Kans op buien en windstoten tot 80 km/uur
2025 09 03 114921 Beveren Leie Jan Vermeulen
Weerbericht

Buienlijn trekt voorbij, zomerse dagen in aantocht
weer bloemen bewolkt
Weerbericht

Droog en zonnig: klaar voor een zomers weekend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden