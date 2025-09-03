Ook vanavond en vannacht is het wisselvallig met wat verspreide buien. De temperaturen zakken naar 13 graden.

Ook morgen trekt er een storing door de provincie met wat regen of een bui. Het wordt dan nog een graad of 20.

Vrijdag is het weer grotendeels droog, bij opnieuw 20 graden. Maar zaterdag neemt de kans op regen of buien weer toe. We halen de kaap van de 20 graden niet meer.

Ook zondag moeten we tevreden zijn met 18 graden en met af en toe wat regen of buien.